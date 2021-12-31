ليبيا نيوز

المحادثات النووية.. استياء فرنسي من إطلاق إيران صاروخاً إلى الفضاء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية -اليوم الجمعة- أن استخدام إيران صاروخاً لإطلاق الأقمار الصناعية في إرسال 3 أجهزة بحثية إلى الفضاء، يُمثّل انتهاكاً لقوانين الأمم المتحدة.

ووصفت الوزارة عملية الإطلاق بالأمر الــ”مؤسف بدرجة أكبر”، لأنها جرت في وقت تحرز فيه المحادثات النووية مع القوى العالمية تقدماً هذه الأيام في فيينا.

وتجدر الإشارة إلى أن التلفزيون الإيراني بث أمس الخميس لقطات تُظهر إطلاق صاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء، حيث أعلن أحمد حسيني المتحدث بالشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية عن إطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ “سيمرغ” الحامل للأقمار، فيما أعربت واشنطن عن قلقها -أيضاً- حيال إطلاق إيران للصاروخ، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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