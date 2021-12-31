“مسرح ياس” يحتفي بجوائز مهرجان دبي ويكرّم المبدعين

دبي 31 ديسمبر 2021 (وال) _ احتفى مجلس إدارة مسرح ياس بحصوله على 5 جوائز في مهرجان دبي لمسرح الشباب الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك في الملتقى السنوي الخاص بمسرح ياس الذي تم تنظيمه، أمس الأول، بواحة الكرامة في أبوظبي.

وتضمن الاحتفال أيضاً تكريم أعضاء المسرح على الجهود التي بذلوها في 2021، وشركاء النجاح الذين رافقوا النجاحات المتميزة والعمل المسرحي النوعي لإثراء المجتمع، وتعزيز الهوية الثقافية، إلى جانب تكريم الجندي المجهول والعمود الفقري للمسرح عمر الحمادي، عضو مجلس الإدارة، والفنانين الذين شاركوا في العمل المسرحي «مطلوب للزبالة» الفائز بالجائزة في مهرجان دبي لمسرح الشباب.

ووجّه عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة مسرح ياس، الشكر والتقدير إلى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، الرئيس الفخري لمسرح ياس، على دعمه وتوجيهاته التي كان لها الدور المهم والمؤثر في تتويجهم بعدد 5 جوائز في مهرجان دبي لمسرح الشباب، والتميز في البرامج والخطط الرامية للتطور المهني التي يطرحها مجلس مسرح ياس.

وأكد أن مهرجان دبي لمسرح الشباب، نجح بامتياز في تسليط الضوء على الإبداعات المسرحية الموجودة في الدولة، كما أنه مثّل منصة مهمة للتعريف بالمواهب والقدرات الممتازة لكل منظومة العمل المسرحي خاصة بالحديث عن الممثلين والمخرجين والمؤلفين والمنتجين وبقية الأطراف الأخرى المرتبطة بالإبداع المسرحي.(وال _ دبي)ح م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال