مطلوب عراقي يقتل 18 من أفراد أسرته.. بينهم 12 طفلاً

أقدم متهم عراقي مطلوب على ذمة قضايا “إرهابية”، على الانتحار، بعد أن ارتكب مذبحة راح ضحيتها عددٌ من أفراد أسرته، بينهم 12 طفلاً خلال عملية إلقاء القبض عليه.

وقالت مصادر مطلعة إن اشتباكات بين القوات الأمنية وأحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة بابل، استمرت على مدار ساعتين في قضاء الجبلة في منطقة الراشدي.

وأضافت: أسفرت المواجهة التي شاركت فيها قوات سوات والاستخبارات عن إصابة اثنين من القوات الأمنية ومقتل 18 شخصًا من عائلة المطلوب.

وتبين، وفق “العربية”، أن المطلوب هو الذي أقدم على تصفية الأطفال وأفراد وعائلته داخل الدار، بعدما حاصرته القوات الأمنية، حيث أطلق الرصاص على الأطفال في الرأس.

من ناحية ثانية، أفادت قيادة شرطة بابل، بإلقاء القبض على 41 متهماً من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، خلال عمليات نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام بمشاركة الأجهزة الأمنية الساندة والاختصاص في مناطق متفرقة بالمحافظة.

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