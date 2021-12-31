“داعش” تقتل 6 أفراد من قوة “نيجيرية- نيجرية” مشتركة

قتل متشددون من تنظيم “داعش”، ولاية غرب أفريقيا، ستة من أفراد قوة عسكرية مشتركة بين نيجيريا والنيجر خلال عملية هذا الشهر، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القوة الكولونيل محمد دولي.

وقال “دولي” إن القوة المتعددة الجنسيات، استهدفت متمردين إسلاميين قرب حوض بحيرة تشاد لكنها واجهت مقاومة شديدة وتعرضت لهجمات بقذائف مورتر وعبوات ناسفة، أدت إلى مقتل ضابطين وأربعة عسكريين برتب أخرى من نيجيريا والنيجر، فيما أصيب 16 آخرون.

ولم يذكر المتحدث تاريخًا محددًا للعملية، مشيرًا إلى أن 22 متشددًا قُتلوا ووقع 17 منهم في قبضة القوات الحكومية، بينما دمرت شاحنات محملة بمدافع وأسلحة أخرى وذخيرة.

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