تعليق عمليات “الغذاء العالمي” في شمال دارفور

علّق برنامج الأغذية العالمي “WFB” عملياته في أرجاء ولاية شمال دارفور السودانية، في أعقاب الهجمات الأخيرة على مستودعاته، في قرار يتوقع أن يؤثر على نحو مليونَي مواطن في الولاية- وفقاً لما نقتله وكالة أسوشيتد برس.

وأفاد بيان صدر عن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، بأن مستودعاته الثلاثة في المنطقة هوجمت ونُهبت، وأوضحت المنظمة أن أكثر من 5000 طن من الأغذية قد سُرقت على ما يبدو.

وذكر البيان أن الهجمات استمرت حتى فجر الخميس، وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن المئات من اللصوص والمهاجمين فككوا هياكل المستودعات.

ويشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن جماعة مسلحة مجهولة هاجمت أحد مستودعاته في الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور، وفرضت السلطات المحلية حظر تجول في جميع أنحاء المحافظة رداً على الهجوم.

وقالت المنظمة الأممية إنها لا تستطيع تحويل المساعدات من أجزاء أخرى من الدولة إلى المستودعات المنهوبة، دون المساس باحتياجات السودانيين المعرضين للخطر من المقيمين خارج الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي، يُصنف السودان ضمن أفقر دول العالم، حيث أكثر من 11 مليون شخص سيفتقرون إلى الأمن الغذائي ومساعدات لتوفير سبل العيش في عام 2022.

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