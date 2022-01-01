“البرهان” يدعو لتحكيم العقل ويعد بانتخابات في السودان

في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.

وأعرب “البرهان” عن حرصه على بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد، داعيًا إلى تحكيم صوت العقل في ظل التنازع حول السلطة والانفراد بها، وما ترتب على ذلك من إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وتعطيل حياة الناس.

وشدد على أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد للتوافق، وأنه مفتوح للجميع، كما سيقرر السودانيون من يحكمهم من خلال صناديق الاقتراع.

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