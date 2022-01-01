ليبيا نيوز

“البرهان” يدعو لتحكيم العقل ويعد بانتخابات في السودان

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.

وأعرب “البرهان” عن حرصه على بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد، داعيًا إلى تحكيم صوت العقل في ظل التنازع حول السلطة والانفراد بها، وما ترتب على ذلك من إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وتعطيل حياة الناس.

وشدد على أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد للتوافق، وأنه مفتوح للجميع، كما سيقرر السودانيون من يحكمهم من خلال صناديق الاقتراع.

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قناة 218 الليبية

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