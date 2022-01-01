تونس.. انطلاق الاستشارة الوطنية الإلكترونية لإقرار الإصلاحات

تنطلق، اليوم، في تونس الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد؛ بهدف إقرار إصلاحات لإعادة البلاد إلى السكة الصحيحة.

وكان الرئيس “سعيد” قد كشف عن خارطة طريق في 13 من ديسمبر الماضي للخروج من الأزمة، تنص على انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو المقبل لتعديل الدستور، الذي يريده “رئاسيًا” أكثر، على حساب البرلمان.

وتنظم بين الأول من يناير والعشرين من مارس المقبل، استشارة شعبية إلكترونية في كل أرجاء تونس، ليطرح الشعب أفكارًا تشكّل أساسًا للتعديلات الدستورية، في آلية غير معهودة.

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