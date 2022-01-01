إقالة قائد شرطة بابل بعد مقتل مدنيين أثناء مداهمة أمنية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إقالة قائد شرطة محافظة بابل، وتوقيف عدد من من الضباط، على خلفية عملية أمنية في المنطقة انتهت بمصرع 20 شخصًا من عائلة واحدة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في رئاسة الوزراء، في بيان لها، أن القوات الأمنية كانت تلاحق “متهميْن اثنيْن بالإرهاب في منطقة الرشايد، وبعد محاصرتهما؛ قاما بفتح النار عشوائيًا على القوات الأمنية”.

وأضاف البيان أنه بعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل الذي تحصن فيه المتهمان؛ وجدت 20 مدنيًا من أسرة أحدهما، وقد قتلوا وهم داخل المنزل.

من جانبه، زار مدير العلاقات والإعلام في الداخلية سعد معن، موقع الحادثة، وتعهد بالوقوف على كل الملابسات.

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