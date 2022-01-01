رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث مع السفير اليوناني سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين

طبرق 01 يناير 2022 (وال)- التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس.

حيث ناقش الجانين – عبر دائرة الافتراضية – سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة تسهيل إجراءات سفر المواطنين، وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين البلدين.

وأكد العقوري حرص مجلس النواب على العلاقات مع اليونان في جميع المجالات، مجددًا تأكيده على حرص مجلس النواب على دور ومصالح اليونان في المنطقة، تقديرًا للعلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين.

بدوره، أكد السفير اليوناني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا.

كما تم تناول اللقاء؛ موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا واليونان، والاتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع جمهورية تركيا، حيث أكد العقوري أن مجلس النواب بالإضافة إلى حرصه على المصالح الوطنية للبلاد، يضع في اعتباره أيضًا استقرار منطقة شرق المتوسط والتوصل لاتفاق عادل وشامل بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط.

وأضاف العقوري أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، لم تُحال من قبل السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية (مجلس النواب ) للإطلاع عليها ومناقشتها.

واتفق الجانبين على مواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات، من أجل مزيد من التنسيق والمباحثات في القضايا التي تهم البلدين. (وال) ف م/ ر ت

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