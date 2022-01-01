زعيم كوريا الشمالية يضع الاقتصاد على رأس أولوياته

في الوقت الذي تواجه فيه بلاده أزمات خانقة، ألقى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، خطابًا، أشار خلاله إلى أن الأهداف الرئيسة لبلاده في العام الجديد؛ ستتمثّل في انطلاق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الناس.

وجاء خطاب الزعيم الكوري في نهاية الاجتماع العام الرابع للجنة المركزية لحزب العمال، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وعلى عكس كلماته السابقة، التي كان يركز فيها على العلاقات الدبلوماسية خاصة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؛ اقتصر في هذا الخطاب على الحديث عن المشكلات الاقتصادية في الداخل، وتفاقمها بسبب إغلاق الحدود لمكافحة جائحة “كورونا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا