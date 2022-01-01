بريطانيا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا بنهاية 2021

واصل فيروس كورونا توحشه في بريطانيا، حيث سجلت المملكة المتحدة في اليوم الأخير من العام 2021 رقمًا قياسيًا لعدد الإصابات.

وقالت السلطات الصحية إن الفحوصات التي أجريت يوم الجمعة أثبتت إصابة 189,846 شخص بكورونا، فيما يمثّل ارتفاعًا بسيطًا عن الرقم القياسي السابق المسجل يوم الخميس والذي وصل لـ 189,213.

وأشارت السلطات الصحية إلى زيادة عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات والذين بلغ عددهم 12,395مقارنة بـ 11,542 دخلوا المستشفيات يوم الخميس.

وأوضحت السلطات الصحية أن عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يومًا من الإصابة وصل لـ 203 حالات وفاة.

وكانت بريطانيا قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بسبب زيادة عدد الإصابات بكورونا في البلاد، بعد انتشار متحور أوميكرون.

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