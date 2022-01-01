ليبيا نيوز

الهند.. مصرع 12 شخصًا في حادث تدافع أمام مزار ديني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين، في حادث تدافع عند مزار ديني في كشمير صباح اليوم السبت، وفق ما أفادت به الشرطة الهندية.

وأشار مسؤول في الشرطة إلى أن الحادث وقع نتيجة اندفاع حشد كبير من الناس للدخول إلى داخل المزار، للاحتفال بحلول العام الجديد.
وذكر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، وقال المسؤول إن السلطات الهندية أمرت بفتح تحقيق على مستوى عالٍ للوقوف على ملابسات الحادث.

ووجّه رئيس الوزراء رسالة تعزية لذوي الضحايا، أعرب فيها عن بالغ حزنه للخسائر في الأرواح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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