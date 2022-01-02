الولايات المتحدة تُلوّح بالعقوبات ضد من “يعيقون تطلعات الشعب السوداني”

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، استعداد بلاده للرد على أولئك الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب السوداني، الرامية للوصول إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

وأضاف بلينكن في بيان، أن استيلاء الجيش على السلطة في السودان في أكتوبر والعنف ضد المتظاهرين السلميين ألقيا بظلال من الشك على مستقبل العلاقة بين البلدين، مطالباً قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة “المميتة” ضد المتظاهرين، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا بلينكن قادة السودان إلى إحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة “ذات مصداقية”، وإنشاء مجلس تشريعي وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية ونقل قيادة مجلس السيادة.

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