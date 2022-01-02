فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي واليمين يحتج

رفض اليمين الفرنسي رفع علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر في العاصمة باريس، عشية تسلم فرنسا الليلة الماضية الرئاسة الدورية للاتحاد.

وعبّرت مرشحة اليمين المتطرف لوبان في بيان، أن “تزيين قوس النصر بألوان الاتحاد الأوروبي فقط دون وجود للعلم الوطني هو اعتداء حقيقي على هويتنا الوطنية، لأن هذا المَعلم يُمجد انتصاراتنا العسكرية، ويضم قبر الجندي المجهول”. وهو استياء حاول وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون التخفيف منه بالقول أن رفع العلم “مؤقت”.

جدير بالذكر أن فرنسا تسلّمت رئاسة الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا التي كانت ترأسه منذ الأول من يوليو الماضي. وهذه هي المرة 13 التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي منذ عام 1958، حيث من المقرر أن تُسلم الرئاسة في النصف الثاني من العام الحالي إلى جمهورية تشيك.

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