رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يبحث مع مستشار الأمن القومي الليبي تداعيات تأجيل العملية الانتخابية

طرابلس 02 يناير 2022 (وال) -بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد د. عماد السايح اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الليبي السيد المستشار إبراهيم بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، وذلك خلال اجتماع في ديوان مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، وطلب المفوضية من مجلس النواب تأجيلها لدواعي “القوة القاهرة” التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.

وجدد المستشار بوشناف دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.

واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعين الجميع التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أي كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة. (وال – طرابلس)

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