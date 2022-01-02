جولة جديدة من المفاوضات النووية الإيرانية تنطلق الإثنين

تنطلق يوم غد الإثنين، الجولة الثامنة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، والتي تواجه تعقيدات كبيرة، من بينها مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، وعودة الأخيرة إلى الالتزام بتعهداتها النووية.

وكان المفاوضون الأوروبيون في فيينا، جددوا الأربعاء الماضي، تحذيرهم من أن الخطوات المتسارعة للبرنامج النووي شارفت على الوصول إلى نقطة تفرغ الاتفاق الموقع عام 2015 من مضمونه، مؤكدين في مؤتمر صحفي أن الوقت المتاح أمام محادثات فيينا لإحياء الاتفاق، بات أسابيع وليس شهوراً، وشددوا على ضرورة العمل المكثف لمناقشة القضايا الخلافية الجوهرية، والتوصل لحلول عملية لها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أكد تحقيق بعض التقدم في الجولة الماضية من المحادثات، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت طهران، في الجولة الحالية، قد عادت إلى الطاولة للبناء على تلك المكاسب.

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