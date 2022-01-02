قوات الأمن السوداني تصد المتظاهرين وتطلق الغاز المسيل للدموع

أطلقت قوات الأمن السوداني الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاركين في مليونية الشهداء في العاصمة الخرطوم، وذلك من أجل تفرقتهم أثناء مطالبتهم بإنهاء حكم العسكر وبدولة مدنية وديمقراطية.

هذا وسار المحتجون باتجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة، وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها، العسكر إلى الثكنات، مرددين هتافات تتضمن، الردة مستحيلة والسلطة سلطة شعب.

وفي ذات الجهة، أغلقت السلطات السودانية اليوم، الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري، ونشرت قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، هذا وقطعت الاتصالات بما في ذلك الإنترنت، تأهبا للمظاهرات المعلن عنها.

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