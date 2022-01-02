حريق هائل يأتي على مبنى برلمان جنوب أفريقيا

ألحق حريق شب في برلمان جنوب أفريقيا الواقع في “كيب تاون” أضراراً جسيمة- اليوم الأحد- حيث انهار السطح ودُمر طابق كامل في أحد المباني، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق جزئيا بعد عدة ساعات، فيما أفادت الأخبار إلى أن الحريق لايزال متواصلاً في أجزاء من المبنى.

وأشارت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية، باتريشيا دي ليل، للصحفيين إنه لم ترد أي تقارير عن أي إصابات في الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد، فيما قال الرئيس سيريل رامافوسا للصحفيين بعد تقدير بعض الأضرار إن عمل البرلمان سوف يستمر.

وأعلن البرلمان في بيان “تم احتواء الحريق في الجناح القديم وفي الوقت الحالي يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق في الجناح الجديد، حيث أثر الحريق على قاعة الجمعية الوطنية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المجمع البرلماني الجنوب أفريقي، هو أحد معالم البلاد ويعود تاريخ إقامة بعض مبانيه إلى عام 1884، ويتألف من مجموعة من المباني ويشغل مجلس النواب ما يسمى نيو وينغ “الجناح الجديد” في المجمع، بينما يشغل مجلس الشيوخ، الذي يسمى المجلس الوطني للمقاطعات، ذي أولد وينغ “الجناح القديم” الذي يستخدم أيضا لاجتماعات اللجان.

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