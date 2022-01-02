“التطورات في ليبيا”.. محور مهاتفة بين الرئيسين الروسي والتركي

ناقش الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، خلال محادثة هاتفية، المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية والوضع في ليبيا وسوريا ومنطقة القوقاز- وفقاً لما ذكره المكتب الصحفي للكرملين.

وأفاد الكرملين أن بوتين وأردوغان تبادلا عبر اتصال هاتفي تهاني العام الجديد واستعرضا العلاقات الثنائية وتطوراتها خلال العام الماضي، وأعادا التأكيد على الاستعداد لزيادة الشراكة المفيدة للجانبين الروسي والتركي.

وذكر البيان أنه الرئيسين تطرقا إلى مواضيع دولية، بما في ذلك المقترحات المعروفة لوضع اتفاقيات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، وقضايا التسوية الليبية والسورية، إضافةً إلى الوضع في القوقاز.

وتجدر الإشارة إلى أن لكلا البلدين روسيا وتركيا وجود عسكري في ليبيا متمثلاً في قوات الفاغنر الروسية في وسط وجنوب وشرق ليبيا والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للمنطقة الغربية، ما يشكل العقبة الكأداء للمسارين الأمني والسياسي ومطالبة أطياف واسعة في ليبيا بخروج المرتزقة والقوات الاجنبية.

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