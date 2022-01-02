رئيس الوزراء السوداني يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عبر خطاب متلفز وجهه للأمة السودانية استقالته من منصبه بالقول ” قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني”.

وعزا حمدوك أسباب استقالته، إلى أن المرحلة الانتقالية في السودان واجهت عراقيل عدة، من أهمها تشويه الاقتصاد الوطني والعزلة الدولية، إضافة إلى الفساد والديون، مضيفا أن التباعد بين الشريكين العسكري والمدني انعكس سلبا على أداء الدولة، بالرغم من أن الاتفاق كان محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي والحفاظ على الإنجازات.

ورأى حمدوك بأن خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن الأزمة الكبرى سياسية وفي طريقها لأن تصبح شاملة، وأن مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين المكونات السياسية والمدنية والعسكرية.

جدير بالذكر، أن حمدوك وقع مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في شهر نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا لتجاوز الأزمة في السودان.

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