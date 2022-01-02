السلطات الصحية في باكستان تعلن بداية الموجة الخامسة

أكدّت السلطات الصحية في باكستان بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا بعد ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس التاجي خلال الأيام الماضية.

وقال الوزير أسد عمر المسؤول عن تدابير مكافحة الفيروس في البلاد إن المؤشرات تدل على بداية الموجة الجديدة التي توقعتها السلطات الصحية قبل فترة.

وأشار الوزير الباكستاني لدور متحور أوميكرون في زيادة عدد الإصابات، وقال بأنّ التسلسل الجيني أظهر زيادة بعدد الإصابات بأوميكرون في البلاد وبخاصة في مدينة كراتشي.

من جهة أخرى أعلنت حكومة إقليم البنجاب أكبر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان عن فرض حالة الطوارئ في جميع المستشفيات في الإقليم بعد تسجيل أكثر من 170 إصابة بأوميكرون.

وكانت الحياة عادت لطبيعتها في الباكستان بعد انحسار الموجة الرابع في نوفمبر الماضي، قبل أن تسجل البلاد أول إصابة بأوميكرون يوم 13 ديسمبر الماضي.

يذكر أنّ باكستان سجلت أكثر من مليون و296 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 28 ألف حالة وفاة منذ انتشار الوباء فيها.

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