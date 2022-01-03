آلاف الهولنديين يحتجون ضد الإغلاق وفرض اللقاحات

خرج آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام، احتجاجًا على الإجراءات الخاصة بالإغلاق واللقاحات الواقية من فيروس كورونا، بينما واجهتهم الشرطة الهولندية المجهزة بالعصي والدروع لتفريقهم.

وتجمع المحتجون في الأماكن العامة المحظورة بموجب القيود التي فرضتها السلطات، في محاولة لمنع تفشي متحور “أوميكرون”، وتخفيف الضغط عن نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، إن 30 شخصًا على الأقل احتجزوا بعد مشادات واشتباكات أصيب فيها أربعة من رجال الشرطة.

وفي محاولة للسيطرة على الوضع؛ أصدرت رئيسة بلدية أمستردام أمرًا بفرض حالة الطوارئ، لتمكين الشرطة من إخلاء ميدان المتحف المركزي، بعد تحدي المتظاهرين قانون الحظر، وخروجهم دون كمامات أو التزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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