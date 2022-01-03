البيت الأبيض يتوعد برد حاسم على أي هجوم روسي ضد أوكرانيا

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة وحلفاءها “سيردون بشكل حاسم” إذا شنّت روسيا هجومًا جديدًا على أوكرانيا، وفق ما أفاد به بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأشار البيان إلى أن بايدن والرئيس الأوكراني، أكدا دعمهما للجهود السياسية والحوار الاستراتيجي مع روسيا لحلّ الأزمة.

وأعرب الرئيس الأميركي، في وقت سابق، عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الهادفة لمناقشة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها موسكو، بشأن التوترات مع أوكرانيا؛ إلى إحراز تقدم كبير، خاصةً مع الإعلان عن عقد ثلاثة مؤتمرات رئيسة، بهذا الخصوص، في أوروبا منتصف الشهر الجاري.

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