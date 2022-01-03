الجزائر.. تشكيل هيئة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، قرارًا باستحداث هيئة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملاً بمبدأ (من أين لك هذا؟).

وشدد “تبون”، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعًا دوريًا لمجلس الوزراء، على تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات في الصحف، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة مشروعيْ قانونيْن يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفية ممارسة الحق النقابي، وقدمت عروض تخصّ آليات تعيين المسؤولين بالبلديات، التي تعذّر فيها إجراء الانتخابات المحلية.

وفور افتتاح الجلسة، نصّب “تبون” رسميًا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، عقب إصداره أوامر وتوجيهات وتعليمات بـ”تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها”.

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