ليبيا نيوز

إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة أميركية في العراق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن العراق أنه أسقط، اليوم الاثنين، طائرتين مسيرتين مسلحتين أثناء اقترابهما من قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية، بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفقًا لما نقلته مصادر أمنية.

وتزامنت محاولة الهجوم الجوي هذه مع إحياء إيران وحلفائها في العراق للذكرى السنوية الثانية لاغتيال قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني البارز.

تجدر الإشارة إلى أن “سليماني” قد قُتِلَ في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أمر به، حينها، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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