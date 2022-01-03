مستشار الأمن القومي اللييي يستقبل في مكتبه بطرابلس مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا

طرابلس 03 يناير 2021 (وال) – استقبل مستشار الأمن القومي الليبي السيد إبراهيم بوشناف ظهر اليوم الإثنين بمكتبه في ديوان مجلس الأمن القومي في طرابلس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز، وذلك للدفع بالعملية السياسية الليبية إلى الأمام.

وبحث بوشناف وويليامز تداعيات تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي على الأمن القومي الليبي.

وأكدت ويليامز على دور مستشار الأمن القومي الليبي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وصولا إلى الانتخابات المقبلة في موعدها.

وأكد الطرافان على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، والقبول بنتائجها تحقيقا لأمن ليبيا وسيادتها، وإنهاء لحالة الانقسام التي مرت على ليبيا طيلة الاعوام الماضية.(وال – طرابلس)

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