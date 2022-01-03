مجلس النواب يعيد تسمية مجلس الأمن الوطني ليصبح مجلسا للأمن القومي الليبي ويعامل مستشاره معاملة نائب رئيس وزراء

طرابلس 03 يناير 2022 (وال) -أعاد مجلس النواب الليبي، تسمية مجلس الأمن الوطني المنشأ بموجب القانون رقم (4) لسنة 2007، ليصبح اسمه مجلس الأمن القومي الليبي، مقررا معاملة مستشار الأمن القومي الليبي معاملة نائب لرئيس مجلس الوزراء.

ونص قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تقرير حكم في مجلس الأمني الوطني – والذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – على معاملة مستشار الأمن القومي وهو في مثابة الأمين العام للمجلس، معاملة نائب رئيس مجلس وزراء من النواحي الإدارية والمالية.

كما نص القرار الذي صدر في 30 ديسمبر الماضي على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت في 15 يونيو 2021 القرار رقم (2) بتكليف وزير الداخلية الأسبق والقاضي المستشار إبراهيم بوشناف بمهام مستشار الأمن القومي الليبي.

وباشر بوشناف منذ ذلك الحين مهامه في المجلس الذي يضم رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ووزراء الداخلية، والدفاع، والمالية، والخارجية، والاقتصاد أعضاء. (وال – طرابلس) ا م

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