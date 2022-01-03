الصين تقيل مسؤولين إثر تفشي كورونا في مدينة شيان

أقالت السلطات الصينية مسؤولين كبيرين في مدينة شيان، بعد ظهور بؤرة لكورونا في المدينة الواقعة شمال البلاد، وذلك من أجل تعزيز الوقاية والسيطرة على الوباء في المنطقة.

وكانت السلطات الصينية قد عاقبت الشهر الماضي عشرات المسؤولين في المدينة، بسبب عدم التزامهم بحزم إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته.

وأشارت إلى أن الإغلاق العام الذي فرضته منذ اثني عشر يوما أدى إلى خفض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس،

وفي المقابل أعلنت مدينة شيان اليوم أنها سجلت تسعين إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المدينة إلى أكثر من ألف وستمئة منذ التاسع من ديسمبر الماضي.

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