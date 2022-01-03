صدور رواية “ميلانين” للتونسية فتحية دبش باللغة الإنكليزية

الدوحة 03 يناير 2022 (وال) -صدرت حديثا عن دار كتارا للنشر، في الدوحة، ترجمة إنكليزية لرواية “ميلانين” للروائية التونسية فتحية دبش، وهي الرواية الفائزة بجائزة كتارا للروايات المنشورة بالعربية، في دورة الجائزة للعام 2020، كما صدرت الروايات الأخرى الفائزة إلى جانب “ميلانين” بالإنكليزية أيضا.



تقع هذه الترجمة للرواية في (170) صفحة، وقامت بترجمتها كل من آية عمران، وسارة علاء، وتمت مراجعتها من قبل آيتن خليفة، أما الغلاف فهو للفائز في مسابقة تصميم الأغلفة في الدورة السابعة، هاني إبراهيم محمد صالح. تأتي ترجمة “ميلانين” إلى الإنكليزية بعد ثلاث طبعات للرواية بالعربية.

وتناقش الرواية موضوع “الهوية المركبة”، في سياق سردي هو في تمظهره العام روايتان في رواية: يوميات “أنيسة عزوز”، التي تعاني من التهميش، رغم قدراتها العلمية، حيث لا يراها الآخرون الطالبة، ولا الصحافية الناجحة، بل يرونها “أنيسة السوداء”.

وثمة “رقية القايد”، المرأة “المهاجرة” التي يطالها التهميش هي أيضا.

وفي المجمل تطرح الرواية واقع “الهامش”: المهاجرون؛ السود؛ النساء، في مجتمعات، وإن بدت مختلفة، فهي متماهية، تحت عنوان مؤسف (الظلم الجندري)، كما تعد “ميلانين” ميدان أسئلة حول علاقة الكتابة بالوجود الحر المتمرد على قوانين الرقابة. وفي السياق تقتل “الساردة” القارئ، في حبكة مبتكرة، ضمن فضاء سردي اتسم بلغة شاعرية، وبالتفاعلية والخفة والإيجاز.(وال الدوحة) ح م / س خ.

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