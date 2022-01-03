تحقيقات قضائية تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أعلن مكتب المدعية العامة الأمريكية بنيويورك ليتيشيا جيمس، استدعاءات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور وابنته إيفانكا، في إطار تحقيق في قيمة ممتلكات يملكها أو يُهيمن عليها ترامب وشركته.

ويتعلق التحقيق القضائي المدني بممارسات مالية في مؤسسة ترامب، من أجل معرفة ما إذا كانت الأصول قد تعرضت للتضخيم أو جرى الإيهام بانخفاضها، بهدف التأثير على عملية التقييم الضريبي، حيث أشارت صحيفة “غارديان” البريطانية إلى أن نادي “غولف” تابع لترامب خارج مدينة نيويورك جرى تقدير سعره بـ1.4 مليون دولار، في حين أن قيمته الفعلية تناهز 50 مليون دولار.

من جانبه شكك الرئيس الجمهوري السابق، في دوافع هذا التحرك القضائي بشأن مؤسسته، قائلاً إن غايات سياسية تحركه.

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