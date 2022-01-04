نحو 4 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال العبور إلى إسبانيا

نشرت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية تقريرًا ذكرت فيه أن أكثر من أربعة آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال عبورهم البحر إلى إسبانيا، مما يمثّل ضعفيْ العدد عام 2020.

واعتمدت المنظمة في إحصاءاتها على اتصالات من المهاجرين أو المقربين منهم على أرقامها للطوارئ، منوهةً بأن 4,404 مهاجرين لقوا مصرعهم أو فقدوا على طريق الهجرة، أي بمعدل 12 شخصًا يوميًا، مما يجعل هذه السنة الأكثر دموية منذ 2015 على الأقل.

ولفتت المنظمة إلى أنه لم يتم العثور على جثث جميع المهاجرين، مما يدفع لاعتبارهم مفقودين.

وتعدّ هذه الحصيلة للمنظمة أعلى بكثير من حصيلة المنظمة الدولية للهجرة التي أحصت، من جهتها، 955 ضحية أو مفقودًا على الأقل على الطريق ذاته.

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