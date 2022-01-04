“مون جيه-إن” يتعهد بمواصلة جهود السلام بين الكوريتين

جدد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، في كلمة له بمناسبة العام الجديد؛ عهده بمواصلة السعي لتحقيق انفراج دبلوماسي مع الجارة كوريا الشمالية، خلال الأشهر المتبقية من ولايته التي ستَنتهي في مايو المقبل.

وأضاف “مون” أن حكومته “ستواصل تطبيع العلاقات بين الكوريتين وسلك طريق لا رجعة فيه للسلام حتى النهاية، معربًا عن أمله بأن تستمر جهود الحوار في الإدارة المقبلة أيضًا.

وفي المقابل، التزمت بيونغ يانغ الصمت التام إزاء هذه المحاولات لإعلان السلام بين الجانبين.

وفي خطابه الأخير، لم يُشِر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نهائيًا، إلى الدعوات لإنهاء الحرب الكورية التي دارت في خمسينيات القرن المنصرم.

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