أدلة إضافية لـ”منظمة الصحة”: أعراض أوميكرون أخف من المتحورات السابقة

أفاد “عبدي محمود”،مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية -اليوم الثلاثاء- بأن المزيد من الأدلة أظهرت أن سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتسبب أعراضاً أخف من المتحورات السابقة التي يمكن أن تسبب إلتهاباً رئوياً حاداً.

كما أشار “محمود” إلى أن سرعة انتشار أوميكرون تعني أنه سيكون المتحور السائد في العديد من الأماكن خلال أسابيع مما يشكل تهديداً في دول لم يحصل عدد كبير من سكانها على التطعيم حتى الآن.

ورد محمود على التساؤلات المطروحة والشائعة مع تفشي المتحور حول ما إذا كان أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص- بقوله إنه من السابق لأوانه تحديد ذلك، لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات “عبدي محمود” تتفق بشأن تراجع مخاطر الإصابة بالمرض مع بيانات أخرى تشمل دراسة من جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أوائل الدول التي رُصد فيها أوميكرون.

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