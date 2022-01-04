مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية يلتقي نظيره السوداني

القاهرة 04 يناير 2021 (وال) -ألتقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، بالمندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية السفير محمد الياس محمد الحاج، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ورحب السفير محمد الياس خلال اللقاء، بالسفير عبد المطب ثابت متمنيًا له التوفيق والسداد، بعد تعيينه مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مبديا اهتمام السودان بالتعاون التام مع الشقيقة ليبيا تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه أشاد السفيرعبدالمطلب ثابت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، وجمهورية السودان، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الأصعدة، مستعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، منوها بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.(وال القاهرة) ف م / س خ.

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