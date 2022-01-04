العراق.. الكتلة الصدرية ماضية بتشكيل حكومة أغلبية

في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، قام وفد من الكتلة الصدرية بزيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كرستان، حيث التقى عددًا من ممثلي الأحزاب الكردية هناك.

وأشار مصدر مقرب من الكتلة إلى حصولها على الضوء الأخضر بتشكيل الحكومة، ما يعني مضيها في التشكيل باعتبارها الكتلة الكبرى بالاشتراك مع الأكراد والسنة.

أما فيما يخص الإطار التنسيقي الذي يجمع الأحزاب الشيعية؛ فإنه من المرجح عدم إشراكها في ظل إصرار مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بينما تريد أطراف في تلك الأحزاب مثل “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وكتلة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، حكومة سياسية توافقية، وهو ما يرفضه “الصدر” تمامًا.

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