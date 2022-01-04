الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية المتخاصمة للحوار السلمي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، في بيان له، أن السودان بحاجة إلى حوار شامل حول كيفية تحقيق مستقبله الديمقراطي، مؤكدا استعداد البعثة الأممية لتسهيل ودعم حوار سلمي بين مختلف الأطراف.

وفي أول رد فعل من الإدارة الأميركية على استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية بيانا، دعا فيه الزعماء في السودان إلى التوافق والحرص على استمرار الحكم المدني، وحث الجانب الأمريكي على ضرورة تعيين رئيس للوزراء وحكومة بناء على الوثيقة الدستورية، احتراما لسعي الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة.

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