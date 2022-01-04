أكبر معمرة تطفئ شمعة الـ119 عاما في اليابان

نختم نشرتنا اليوم من اليابان، حيث دخلت العجوز، كاني تاناكا، موسوعة جينيتس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم بعد إطفائها شمعة ال119 عاما، واكبت خلالها عهد 5أباطرة في البلاد.

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