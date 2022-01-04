ليبيا نيوز

أكبر معمرة تطفئ شمعة الـ119 عاما في اليابان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نختم نشرتنا اليوم من اليابان، حيث دخلت العجوز، كاني تاناكا، موسوعة جينيتس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم بعد إطفائها شمعة ال119 عاما، واكبت خلالها عهد 5أباطرة في البلاد.

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قناة ليبيا

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