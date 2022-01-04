إيطاليا تشرع في توزيع أقراص “مولنوبيرافير” المضادة لـ “كورونا”

شرعت إيطاليا اليوم في توزيع أقراص “مولنوبيرافير” المضادة لفيروس كورونا، وذلك للمرضى الذين يعالجون في المستشفيات والذين تظهر عليهم أعراض خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب المصابين بالأعراض المصاحبة والتي من الممكن أن تتطور معها الحالة المرضية إلى مستويات حرجة.

وكانت وكالة الأدوية الإيطالية، قد حددت طريقة استعمالها في الـ 29 من ديسمبر الماضي عبر الجريدة الرسمية، في حين باتت سارية المفعول اعتبارا من اليوم التالي لتحديد طريقة الاستعمال.

جدير بالذكر، أن بريطانيا وافقت على استخدام أقراص “مولنوبيرافير” بداية نوفمبر الماضي، وبالتالي فإن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة في العالم تسمح باستخدام هذه الأقراص العلاجية.

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