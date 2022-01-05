الاتحاد العام للشغل في تونس ينتقد خارطة الطريق الرئاسية

انتقد الاتحاد العام للشغل خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، مؤكدًا، في بيان له، أن “تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي، لكنها لا تقطع مع التفرد والإقصاء وسياسة المرور بقوة دون اعتبار مكونات المجتمع التونسي ومكتسباته.

وأعرب الاتحاد عن توجّسه من أن تكون الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي تعد أول مرحلة من خارطة الطريق، “أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد، وسعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة”.

وشدد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، على أن هذه الاستشارة لا يمكن أن تعوّض الحوار، وتفقد جدواها في ظل عدم تمكن جميع الشعب التونسي من التكنولوجيا والمنصة، مطالبًا بالابتعاد عن المُناكفات السياسية والحسابات.

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