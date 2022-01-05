دول غربية تحذر الجيش السوداني من استمرار القمع والانفراد بالسلطة

وجّهت دول الترويكا المعنية بالسودان، والاتحاد الأوروبي، تحذيرا مبطنا للجيش السوداني، من تعيين رئيس وزراء من جانب واحد، والاستمرار بأسلوب التعاطي الأمني مع التظاهرات في الشارع، مهددة بمحاسبة المعرقلين للعملية الديمقراطية.

وشددت الدول المذكورة، في بيان مشترك، على أنها “لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعين من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين”، منوهةً بضرورة إجراء انتخابات، سبق وحدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديمقراطي في 2023، والإسراع ببناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.

وأكد البيان المشترك للترويكا على “حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلميًا والتعبير عن مطالبه”.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على ضرورة تحقيق انتقال يقوده مدنيون في السودان، مشيرًا إلى أن كل الوسائل لدعم هذا الانتقال متاحة، بما ذلك فرض عقوبات على المعرقلين، معربًا عن تطلعه إلى رؤية رئيس حكومة مقبل يتمتع بمصداقية لدى الشعب السوداني.

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