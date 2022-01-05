“برايس”: التقدم في المحادثات النووية “متواضع” حتى الآن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن التقدم المتحقق في محادثات الاتفاق النووي مع إيران ما يزال “متواضعًا”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تأمل في البناء على هذا التقدم في الأسبوع الجاري، في إطار جهود إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.

وأضاف “برايس” أن “الإعفاء من العقوبات والخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة هي بالفعل في صميم المفاوضات الجارية حاليا في فيينا”.

وأشار إلى أن “ساعة وقف التفاوض مع إيران ستكون عندما يتوصل الخبراء الأميركيون إلى تحديد الوقت الذي تصبح فيه المزايا التي يتضمنها الاتفاق النووي معدومة”.

يُذكر أن المباحثات بين الدول الغربية وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى الجولة الثامنة بعد أن انطلقت في أبريل الماضي.

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