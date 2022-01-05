صدور مجموعة قصصية “تحت” للروائي السوري لؤي علي خليل

دمشق 05 يناير 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مجموعة قصصية جديدة للقاص والروائي السوري لؤي علي خليل، بعنوان (تحت)، وهي الإصدار القصصي الثالث ضمن رباعيّة (مُدوَّنة الحرب) التي خصصها القاص للآثار الإنسانية المترتبة على الحرب في بلاده، حيث جاءت المجموعة في 88 صفحة من القطع المتوسط.

في هذه المجموعة يرصد القاص، بحسب الناشر، الفظائع التي يتعرض لها المعتقلون في أقبية السجون، ويختلط فيها وجع المعنى بجمال اللعبة السردية الكنائية على نحو أخّاذ، وهذا أمر اختصت به نصوص القاص لؤي خليل عامةً؛ لأنها تعيد إنتاج الحياة وفق شروطها الفنية الخاصة، ولذلك عُدّت كتاباته إضافةً مهمةً للتجربة القصصية السورية والعربية، إذ يبلور القاص إنجازات الجمالية القصصية العربية، ويعيد إنتاجها وفق رؤيته فنية.

ويضيف الناشر: نصوص مجموعة (تحت) نصوص بنيوية وظيفية يمتزج فيها العام بالخاص، وتؤدي فيها التفاصيل السردية أدوارًا بنيوية أساسية، تحقق مقولة بارت عن الفن الذي لا يعرف الضوضاء وليس فيه وحدة ضائعة، فكلّ شيء في القصص يؤدي وظيفة ويقود إلى معنى، وله دلالة على أكثر من مستوى. ولذلك ستحفر نصوص المجموعة عميقًا في وجدان القارئ وذائقته الفنية، وستكون إضافةً مهمة لأدب الفجيعة أو أدب السجون.

لؤي علي خليل: قاص وروائي سوري، له أسلوبه الخاص في المدوّنة السردية العربية، أصدر خمس مجموعات قصصية وروايتين، وهو إلى جانب ذلك أكاديمي وناقد، له عدد من الدراسات في مجال السرديات والدراسات الثقافية. (وال _ دمشق) ح م / ه ع

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