ليبيا نيوز

“ميقاتي”: الحكومة اللبنانية ستَعقد اجتماعها خلال أيام

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام؛ لإنهاء مواجهة شلت عمل الحكومة منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف “ميقاتي”، في تصريحات أعقبت اجتماعه مع الرئيس ميشال عون، أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة، وسيتم تسلّمها خلال اليومين المقبلين، وفور ذلك؛ سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد.

ونوه بأن موافقة الحكومة والبرلمان على هذه الموازنة مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي، وسط محادثات بشأن برنامج دعم يعد أساسيًا لإنعاش الاقتصاد اللبناني.

ويواجه لبنان أزمة، وصفتها جهات دولية بأنها “واحدة من أسوأ الانهيارات المالية في تاريخ العالم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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