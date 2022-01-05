استهداف قاعدة تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد

أفادت مصادر أمنية وعسكرية عراقية باستهداف قاعدة عسكرية عراقية تتواجد بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا.

وذكر بيان للجيش العراقي، أن القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ في حي الجهاد غرب بغداد.

ويعد هذا الهجوم ثاني استهداف للقاعدة الأميركية خلال أسبوع، بعد إحباط هجوم عليها، يوم الاثنين الماضي، باستخدام طائرتيْن مسيرتيْن.

وأسقطت الدفاعات الجوية العراقية كذلك طائرتيْن مسيرتيْن ملغومتيْن لدى محاولتهما الاقتراب من قاعدة عين الأسد التي تستضيف أيضا قوات أميركية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، إلا أنه من المرجح أن تكون وراءها فصائل عراقية متحالفة مع إيران، سبق وتوعدت بالردّ على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية قبل عام.

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