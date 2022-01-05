تحذير روسي من أي تدخل خارجي في شؤون كازاخستان

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن كازاخستان تستطيع حل مشكلاتها بنفسها، وأنه من الضروري عدم التدخل الخارجي في شؤونها، وفقًا لما أوردته وكالة الإعلام الروسية.

وأضاف “بيسكوف” أن كازاخستان لم تطلب من روسيا المساعدة للتعامل مع الاحتجاجات، التي أدانت رفع أسعار الوقود، وأسفرت عن استقالة الحكومة اليوم الأربعاء.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية عن متابعتها ومراقبتها عن كثب للوضع في جارتها الجنوبية، مُعوّلةً على عودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن، كما دعت إلى “حل سلمي لجميع المشكلات في إطار دستوري وقانوني وعن طريق الحوار، بدلاً من أعمال الشغب وانتهاك القوانين”.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا واصلت إبداء قلقها تجاه أي اضطرابات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، التي تعتبرها جزءًا من مجال نفوذها، ففي الماضي اتهمت الغرب بالتحريض على ثورات في بعض البلاد مثل جورجيا وأوكرانيا.

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