البرلمان الفرنسي يوقف نقاشاً حول قانون لكورونا بسبب تصريحات ماكرون

علّق البرلمان الفرنسي نقاشاً حول قانون جديد يتعلق بكورونا -اليوم الأربعاء- بعد أن طالب نواب المعارضة الرئيس “إيمانويل ماكرون”، بتقديم تفسير لتعليقات قال فيها إنه يريد “إثارة سخط” من لم يحصلوا على التطعيم.

يشار إلى أن “ماكرون” قد أدلى بتصريحه في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نُشرت أمس الثلاثاء، حيث قال ماكرون إن “من لم يحصلوا على التطعيم ليس لديهم إحساس بالمسؤولية”، وإنه يعتزم تعقيد حياتهم حتى يحصلوا على التطعيم في نهاية المطاف.

ونُشرت المقابلة قبل قليل من استئناف أعضاء البرلمان النقاش حول القانون الجديد، الذي سيُلزم الناس بإظهار دليل على حصولهم على التطعيم ضد كورونا قبل السماح لهم بدخول المطاعم أو دور السينما أو ركوب القطارات- ما جعل من تعليقات ماكرون الموضوع الرئيسي للنقاش في الجلسة.

وصرّح النائب “كريستيان جاكوب” المترأس لحزب الجمهوريين المحافظ المعارض أمام البرلمان، بأن “لا يمكن لرئيس أن يقول كلاماً كهذا”.

وأضاف “جاكوب” أنه مؤيد لشهادة التطعيم ولكن لا يمكنه دعم نص “هدفه إثارة غضب الفرنسيين” – حسب وصفه.

يُشار إلى أن شخصيات معارضة رددت كلام جاكوب، وطالبت رئيس الوزراء “جان كاستكس” بالحضور للتحدث إليهم، لتُعلّق الجلسة قبل الساعة الثانية صباحاً ومن المقرر استئنافها الساعة الثالثة عصراً.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تشكك الفرنسيين تاريخياً في اللقاحات أكثر من غيرهم من مواطني الدول المجاورة، تتمتع فرنسا بواحد من أعلى معدلات التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم نحو 90 % من الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.

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