مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يبحث مع نظيره القطري تعزيز العلاقات بين البلدين

القاهرة 05 يناير 2022 (وال)- التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت، مع مندوب دولة قطر لدى الجامعة سالم مبارك آل شافى.

وأكد الطرفين خلال اللقاء الذي عقد فى العاصمة المصرية القاهرة، على عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن تعزيز سُبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا نحو تحقيق مصالح الشعبين.

وناقش الطرفين آخر المستجدات والتطورات على الساحة العربية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

وأكد الطرفين أن هذا اللقاء يُمثل نقلة مهمة فى مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة فى تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة. (وال) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال