بسبب سرعة انتشار أوميكرون.. الصحة العالمية تُحذّر من ظهور متحورات أكثر خطورة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن زيادة نسبة تفشي متحور أوميكرون تزيد من احتمالية ظهور متحور جديد، وقد يكون أكثر خطورة مقارنة بأوميكرون.

وقالت مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا كاثرين سمولوود، إنه بالرغم من أن متحور أوميكرون يبدو أقل خطورة مما كان يخشى في البداية، وهو ما أوجد آمالاً بإمكانية القضاء على الجائحة إلّا أن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي.

وكانت أوروبا قد سجّلت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا 100 مليون إصابة، كما أنها رصدت أكثر من 5 ملايين إصابة خلال الأسبوع الأخير من عام 2021.

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