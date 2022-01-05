الخارجية البريطانية تنصح مجددًا رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا ومغادرتها فورًا

لندن 05 يناير 2022 (وال)- جددت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) دعوة رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا، وبمغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني – إنها تنصح رعاياها المتواجدين على الأراضي الليبية باستمرار منذ عام 2014 بالمغادرة فورًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا هشة ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة دون سابق إنذار.

وأضافت الوزارة أنه الدعم القنصلي من الحكومة البريطانية من داخل ليبيا غير متوفرة، ولازالت العمليات القنصلية معلقة.

وأضافت الوزارة أن الاشتباكات بين الميليشيات، تشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا، وقد تسببت بشكل دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات بطرابلس.

وأكدت الوزارة أن هذا التحذير هو الثاني للخارجية البريطانية منذ سنة 2014، وبقي مفعوله ساريًا منذ ذلك التاريخ قبل أن يجدد اليوم. (وال) هـــ ش/ ر ت

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