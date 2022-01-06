رعاية روسية لمحادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا

أعلنت الخارجية التركية عن عقد أول جولة من المحادثات مع أرمينيا، في 14 يناير الجاري في موسكو؛ بهدف تطبيع العلاقات.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن مبعوثين من البلدين سيجتمعون، برعاية روسية دون تقديم مزيد من التفاصيل، فيما سبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أعلن، الأسبوع الماضي، أن الاجتماع الأول سيركز على الأرجح على رسم خارطة طريق لمزيد من الخطوات وإجراءات بناء الثقة.

ورغم أن البلدين وقّعا اتفاق سلام تاريخيًا عام 2009 لاستئناف العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد إغلاق دام لعقود؛ فإن هذا الاتفاق لم يُصدّق عليه وظلت العلاقات متوترة، خاصة بعد دعم تركيا لأذربيجان في النزاع على ناغورني كاراباخ، عام 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا