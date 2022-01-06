ليبيا نيوز

رعاية روسية لمحادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الخارجية التركية عن عقد أول جولة من المحادثات مع أرمينيا، في 14 يناير الجاري في موسكو؛ بهدف تطبيع العلاقات.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن مبعوثين من البلدين سيجتمعون، برعاية روسية دون تقديم مزيد من التفاصيل، فيما سبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أعلن، الأسبوع الماضي، أن الاجتماع الأول سيركز على الأرجح على رسم خارطة طريق لمزيد من الخطوات وإجراءات بناء الثقة.

ورغم أن البلدين وقّعا اتفاق سلام تاريخيًا عام 2009 لاستئناف العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد إغلاق دام لعقود؛ فإن هذا الاتفاق لم يُصدّق عليه وظلت العلاقات متوترة، خاصة بعد دعم تركيا لأذربيجان في النزاع على ناغورني كاراباخ، عام 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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